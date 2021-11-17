Son dakika: Külliye’de sürpriz zirve! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak partisinin genel merkezine gitti.



İki lider en son 3 hafta önce bir araya gelmiş, iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarını ele almıştı.