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Son dakika: Külliye'de sürpriz zirve! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Son dakika: Külliye’de sürpriz zirve! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak partisinin genel merkezine gitti.

İki lider en son 3 hafta önce bir araya gelmiş, iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarını ele almıştı.

Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek BAŞKAN ERDOĞAN BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK
Külliye’de sürpriz zirve! KÜLLİYE'DE SÜRPRİZ ZİRVE!

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