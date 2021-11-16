Yemek Sepeti hacklendi mi, açıklandı mı? Yemek Sepeti bilgiler çalındı mı? Hesap silme...

Yemek Sepeti hacklendi mi, açıklandı mı? Yemek Sepeti bilgiler çalındı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 8 ay önce hacklenen Yemek Sepeti'nin yeniden hacklenme olayıyla karşı karşıya kaldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz." demişti. İşte, Yemek Sepeti hacklendi mi, açıklandı mı? Yemek Sepeti bilgiler çalındı mı?

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yemeksepeti yeniden hacklendi iddiaları sosyal medyada dolaşırken konuya dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. İlgili kurumdan açıklama gelmedi.

Yemeksepeti Mart ayında hacklenmişti veriler yeniden sızdırıldı iddiası sosyal medyada yer aldı.