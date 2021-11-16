Müslüme Yağal kimdir? Müge Anlı’da Müslüme bulundu mu? Müslüme bebek son durum nedir?
Müslüme Yağal kimdir? Müge Anlı Müslüme bulundu mu? ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında merak edilen konu Müslüme Yağal’ın bulunup bulunmadığı oldu. Mersin’in Gülnar ilçesinde 10 Kasım’da kaybolan ufak kızı bulmak için harekete geçildi. Peki; Müslüme Yağal bulundu mu? İşte; Müslüme bebek son durum!
Müslüme Yağal kimdir? Müge Anlı Müslüme bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Müslüme olayında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çocuğu bulmak için yüzlerce kişilik ekipler seferber olmuş durumda. Peki; Müslüme bulundu mu? 3 yaşındaki Müslüme Yağal, Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım tarihinde kaybolmuştu.
MÜSLÜME BULUNDU MU?
Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 7. güne girildi. Karadan birçok ekip küçük Müslüme'yi ararken, havadan da termal kameralı dronelerle arama çalışması yapılıyor.
ÇALIŞMALAR 7. GÜNÜNE GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.
Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgede süren arama çalışmalarında 7. güne girildi. 200 kişiden oluşan ekip, vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken, iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınmaya devam edildi. Havadan da termal kameralı dronelerle şu ana kadar 10 kilometrelik alan tarandı.
Öte yandan, ekiplerin her türlü detayı atlamadan titiz bir şekilde ele alıp değerlendirdiği belirtildi.
ARAMAYA MHP TEŞKİLATI DA KATILDI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Mersin'deki teşkilatlarının Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere teyakkuza geçirildiğini bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı bulmak maksadıyla 10 Kasım'dan bu yana sürdürülen arama çalışmalarının, kamuoyunda büyük bir endişe ve umutla takip edildiğini belirtti.
Milletin arama çalışmalarından gelecek müjdeli bir haberi dualarla beklediğini aktaran Yalçın, "Müslime'nin ailesine ve sevenlerine sağ salim kavuşması en büyük arzumuz, dileğimizdir." ifadesini kullandı.
Kaybolma hadisesi öğrenilir öğrenilmez devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini, jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildiren Yalçın, şunları kaydetti:
"Bu arada Mersin'deki MHP teşkilatları gerek bölge halkı, gerekse görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile teyakkuza geçirilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle bizzat Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, belediye ekipleriyle Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarını desteklemektedir. Mersin İl ve Gülnar İlçe Başkanlıkları da çalışmalara bütün gayretleriyle omuz vermektedir. Evladımız Müslüme'nin bir an evvel bulunup ailesine kavuşturulması için çaba sarf edilmektedir. Bütün Türk milletinin yanlarında ve dayanışma içinde olduğunu hissettirmek için, hem küçük Müslüme'nin ailesinin, hem de arama çalışmalarına katılan bütün ekiplerle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı Gülnar Belediye Başkanlığımız ve partimizce karşılanacaktır."
KAÇIRILMA İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Mersin'de, Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları kapsamında jandarma, kaçırılma ihtimali üzerinde araştırma yaparken, ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, 6'ncı günde de kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Yağal, "Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz" dedi.
Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da minik kızlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini söyledi.
'AYAK İZİ' İDDİASINA TERMAL KAMERALI TARAMA
Öte yandan jandarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve izci ekiplerinin yanın sıra AKUT ekipleri de ara çalışmalarında önemli görev alıyor. Kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlandığının söylenmesi üzerine bölgede termal kamerayla da tarama yapılıyor. Çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Jandarma ekipleri, Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm detayları titizlikle incelerken, ailenin husumetlileri olduğunu iddia ettiği kişileri araştırmaya başladı.
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