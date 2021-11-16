Çorum’da barajlardan üzen tablo: 30 günlük içme suyu kaldı

"PROJE 3 HAFTADA DEVREYE ALINACAK"

Çorum'un içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su rezervleri hakkında da açıklama da bulunan Vali Çiftçi, "Belediyemiz içme suyu ihtiyacını ilimizin etrafında yer alan Çomar, Hatap ve Yenihayat barajlarından karşılamaktadır. Çomar Barajı'nın kapasitesi 6.5 milyon metreküp olup, şuanda barajda 780 bin metreküp suyumuz bulunmaktadır. Barajımızın doluluk oranı yüzde 12'dir. Hatap Barajı'nın depolama oranı 12 milyon iken şu anda barajda 1 milyon 385 bin metreküp su bulunmaktadır. Barajımızın doluluk oranı yüzde 11'ler seviyesindedir. Yenihayat Barajı'mızın su hacmi 26 milyon metreküp olup şu anda barajımızda 1 milyon 932 bin metreküp suyumuz var. Barajımızın doluluk oranı yüzde 7'ye düşmüştür. İlimizde içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların son yıllardaki doluluk oranı oldukça düşmüştür. Belediyemiz içme suyu problemine çözüm bulmak için şehrimize 53 kilometre uzaklıktaki Koçhisar Barajından su getirmek zorunda kalmıştır. 160 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajımızda şu anda 60 milyon metreküp civarında suyumuz bulunmaktadır. 150 milyon TL'ye mal olmasını beklediğimiz Koçhisar isale Hattı projemizin 3 hafta içerisinde devreye alınmasını bekliyoruz. Belediyemiz bu dönemde içme suyu sıkıntısı çekilmemesi için 14 kuyudan da şehrimize su vermeye devam etmektedir" şeklinde konuştu.