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Son dakika: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Son dakika: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı savaş gemisi Karadeniz’den ayrılarak İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geminin boğazdan geçişi sırasında askerler manzarayı izledi.


ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altına yaklaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu gözlendi.

Geminin boğazdan geçişi sırasında askerlerin boğazı izledikleri görülürken, gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge Komutanlığı botları eşlik etti.


ABD savaş gemisi İstanbul Boğazında ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDA

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

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