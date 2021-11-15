ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Amerikan mürettebatı fotoğraf çekti

ABD Donanması'nın 6. Filosuna ait LCC 20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' isimli amfibi komuta kontrol gemisi 4 Kasım'da Karadeniz'e açılmıştı. Gemi 10 günlük Karadeniz ziyareti ardından tekrar İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya doğru açıldı.

Savaş gemisinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. 189 metre uzunluğundaki savaş gemisinin Boğaz'dan geçişine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Geminin geçişi sırasında Amerikan mürettebatının fotoğraf çekildikleri görüldü.







ABD DONANMASINA AİT GEMİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, T-AO-189 borda numaralı "USNS John Lenthall" adlı ikmal gemisi, Marmara Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Ege Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 206 metre, ağırlığı 31 bin 200 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.