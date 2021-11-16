Sezai Karakoç şiirleri ve sözleri! Sezai Karakoç'un en güzel şiirleri! Mona Roza, Ey sevgili, Diriliş, Ölüm şiiri...
Sezai Karakoç şiirleri ve sözleri son saatlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç 88 yaşında vefat etti. Sevilen isimin hayranları en güzel sözlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Sizler için en güzel Sezai Karakoç eserlerini haberimizde derledik. İşte, Sezai Karakoç şiirleri ve sözleri...
Sezai Karakoç şiirleri ve sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sezai Karakoç, Türk edebiyatına önemli katkılar sağlamış şairler ve yazarlar arasında yer alıyor. Karakoç, yüksek öğrenimini Maliye bölümünde mezun olarak tamamladı. Birçok şiiri ve yazıları bulunan Sezai Karakoç yaşamını kaybetti. Sevilen isimin şiirleri ve sözleri merak ediliyor. İşte, Sezai Karakoç'un en güzel şiirleri...
MONA ROSA
Mona Roza, siyah güller, ak güller
Geyvenin gülleri ve beyaz yatak
Kanadi kirik kus merhamet ister
Ah, senin yüzünden kana batacak
Mona Roza siyah güller, ak güller
Ulur aya karsi kirli çakallar
Ürkek ürkek bakar tavsanlar daga
Mona Roza, bugün bende bir hal var
Yagmur igri igri düser topraga
Ulur aya karsi kirli çakallar
Açma pencereni perdeleri çek
Mona Roza seni görmemeliyim
Bir bakisin ölmem için yetecek
Anla Mona Roza, ben bir deliyim
Acma pencereni perdeleri çek..
Zeytin agaçlari sögüt gölgesi
Bende çikar günes aydinliga
Bir nisan yüzügü, bir kapi sesi
Seni hatirlatiyor her zaman bana
Zeytin agaclari, sögüt gölgesi
Zambaklar en issiz yerlerde açar
Ve vardir her vahsi çiçekte gurur
Bir mumun ardinda bekleyen rüzgar
Isiksiz ruhumu sallar da durur
Zambaklar en issiz yerlerde acar
Ellerin ellerin ve parmaklarin
Bir nar çiçegini eziyor gibi
Ellerinden belli oluyor bir kadin
Denizin dibinde geziyor gibi
Ellerin ellerin ve parmaklarin
Zaman ne de cabuk geciyor Mona
Saat onikidir söndü lambalar
Uyu da turnalar girsin rüyana
Bakma tuhaf tuhaf göge bu kadar
Zaman ne de çabuk geciyor Mona
Aksamlari gelir incir kuslari
Konar bahcenin incirlerine
Kiminin rengi ak, kimisi sari
Ahhh! beni vursalar bir kus yerine
Aksamlari gelir incir kuslari
Ki ben Mona Roza bulurum seni
Incir kuslarinin bakislarinda
Hayatla doldurur bu bos yelkeni
O masum bakislar su kenarinda
Ki ben Mona Roza bulurum seni
Kirgin kirgin bakma yüzüme Roza
Henuz dinlemedin benden türküler
Benim askim sigmaz öyle her saza
En güzel sarkiyi bir kursun söyler
Kirgin kirgin bakma yüzüme Roza
Artik inan bana muhacir kizi
Dinle ve kabul et itirafimi
Bir soguk, bir garip, bir mavi sizi
Alev alev sardi her tarafimi
Artik inan bana muhacir kizi
Yagmurlardan sonra büyürmüs basak
Meyvalar sabirla olgunlasirmis
Birgün gözlerimin ta içine bak
Anlarsin ölüler niçin yasarmis
Yagmulardan sonra büyürmüs basak
Altin bilezikler o kokulu ten
Cevap versin bu kanli kus tüyüne
Bir tüy ki can verir bir gülümsesen
Bir tüy ki kapali gece güne
Altin bilezikler o kokulu ten
Mona Roza siyah güller, ak güller
Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak
Kanadi kirik kus merhamet ister
Aaahhh! senin yüzünden kana batacak!
Mona Roza siyah güller, ak güller
SEZAİ KARAKOÇ
SEZAİ KARAKOÇ SÖZLERİ...
Seni öldürmeye gelen, sende hayat bulsun.
/ Sezai Karakoç Anne ölünce çocuk bahçenin en yalnız köşesinde elinde bir siyah çubuk ağzında küçük bir leke.
/ Sezai Karakoç Baharı yaz uğruna tükettik ve papatyaları seviyor sevmiyor uğruna derken ömrü tükettik bir hiç uğruna.
/ Sezai Karakoç İnancın yarısı utançtır. Her şeyi tam olsa da, utancını yitirmiş bir medeniyet, sağlıksızdır.
/ Sezai Karakoç İnsan, kendini hakikate adadığı, ruhunu ona açtığı ölçüde insandır.
/ Sezai Karakoç Herkes gibi olmak, olmayacak bir şey. Herkes gibi olmak, olmamak gibi bir şey.
/ Sezai Karakoç Göz seni görmeli ağız seni söylemeli, bütün deniz kıyılarında seni beklemeli.
/ Sezai Karakoç Senden ümidi kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır.
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