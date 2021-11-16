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Devlet Bahçeli'den Sezai Karakoç için taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Devlet Bahçeli’den Sezai Karakoç için taziye mesajı

Son dakika haberleri... MHP lideri Devlet Bahçeli, 88 yaşında hayata veda eden usta şair ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç'un vefatından duyduğum üzüntüyü bilvesile paylaşıyorum. Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete irtihal eden Merhum Sezai Karakoç'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.'' dedi.

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