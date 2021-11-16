Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Türkiye - Ukrayna ilişkilerini geliştirecek husular ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından iki liderin yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada yapıldı.
Sosyal medya hesabın üzerinden yapılan açıklamada; "Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı." denildi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 16, 2021
Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.