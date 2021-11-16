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Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Türkiye - Ukrayna ilişkilerini geliştirecek husular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından iki liderin yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada yapıldı.

Sosyal medya hesabın üzerinden yapılan açıklamada; "Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı." denildi.

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