Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından iki liderin yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada yapıldı.

Sosyal medya hesabın üzerinden yapılan açıklamada; "Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı." denildi.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.