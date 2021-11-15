UNESCO’nun ülkemizde tek koruma altına aldığı Divriği Ulu Camisi’nde çalışmalar yeniden başladı

Sivas Divriği'de 8 asır evvel yapılan Divriği Ulucami ve Darüşşifasında yarım kalan restorasyon çalışmalarına tekrar başlanılacağı belirtildi. Anadolu Selçuklularının bitişik nizamda yapılan ve bir kadın ve bir erkek tarafından yaptırılan tek yapı olan ve UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasına süren restorasyon faaliyetlerine yüklenici firmanın çekilmesi sonucu 1.5 senedir ara verilmişti.

Restorasyon çalışması için geçen aylarda tekrar ihaleye çıkılırken ihaleyi alan firmaya yer tesliminin yapıldığı açıklandı.