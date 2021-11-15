Son dakika | Terör örgütüne operasyon! Binlerce personel katılıyor
Son dakika haberi...PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ve Bingöl illernide “EREN KIŞ-3 ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI ERCAN KURT (LİCE-SAĞGÖZE)” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.103) personel [(134) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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