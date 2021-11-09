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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile görüştü

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Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile görüştü

Son dakika haberine göre İsviçre’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü'yle işbirliği projelerimizi ele aldık. DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

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