Levent Gültekin’den HALK TV’de skandal başörtüsü sözleri: Bu ülkeden özür dilesinler onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu

"BAŞÖRTÜLÜLER ÜLKEDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Söz konusu çıkışı Halk TV canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Levent Gültekin, verdiği örnekle başörtülü vatandaşları hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını ifade eden Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi." ifadelerini kullandı.