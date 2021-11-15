Levent Gültekin'den HALK TV'de skandal başörtüsü sözleri: Bu ülkeden özür dilesinler onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının ardından Gazeteci Levent Gültekin, HALK TV'de katıldığı canlı yayında "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu" ifadelerini kullandı. Gültekin'in açıklamalarına tepki yağarken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'i sözlerine "CHP usulü helalleşme" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurdu.
Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.
"BAŞÖRTÜLÜLER ÜLKEDEN ÖZÜR DİLEMELİ"
Söz konusu çıkışı Halk TV canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Levent Gültekin, verdiği örnekle başörtülü vatandaşları hedef aldı.
Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını ifade eden Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi." ifadelerini kullandı.
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