Toplu ulaşımda dibi gördü: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başarısızlığı vatandaşı isyan ettirdi

SABIRLARI ZORLAYAN MANZARA

Akşam saatlerinde İstanbullu için krizin adresi Bağcılar - Kabataş T1 tramvay hattıydı. T1 tramvay hattı üzerinde bulunan Beyazıt durağında, tramvayın bir türlü gelmemesi sabır sınırlarını zorlayan manzaralara sahne oldu.



BURASI ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ

Kabataş - Bağcılar tramvay hattını kullanan bir İstanbullu oluşan yoğunluğu "Burası 'Şampiyonlar Ligi' gibi. Stadyumda yok bu kalabalık" sözleriyle dile getirdi.