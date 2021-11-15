Toplu ulaşımda dibi gördü: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarısızlığı vatandaşı isyan ettirdi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplu ulaşım konusundaki başarısızlık her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İETT otobüslerinde yaşanan sorunların metro ve tramvaylarda da başlaması vatandaşları isyan ettirdi. Akşam saatlerinde Bağcılar - Kabataş T1 hattında tramvayın bir türlü gelmemesi duraklarda yoğunluğa neden oldu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımdaki başarısızlıklarının arkası kesilmiyor.
Bakımsızlıktan tel tel dökülen İETT otobüslerindeki fiyaskonun yanı sıra sık sık arızalanan metrolar vatandaşı canından bezdirirken bir de bu eziyete tramvaylar eklendi.
HABERSİZ ÇALIŞMA AKSAMALARI BERABERİNDE GETİRDİ
Sabah saatlerinde T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle, tramvayın Edirnekapı durağında yoğunluk oluştu.
Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar, sonraki durağa bekleme nedeniyle 16 dakikalık gecikme ya da ücretsiz İETT otobüsleriyle ulaşabildi. Vatandaşlar ise çalışmanın duyurulmamasından ve gece saatlerinde yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.
SABIRLARI ZORLAYAN MANZARA
Akşam saatlerinde İstanbullu için krizin adresi Bağcılar - Kabataş T1 tramvay hattıydı. T1 tramvay hattı üzerinde bulunan Beyazıt durağında, tramvayın bir türlü gelmemesi sabır sınırlarını zorlayan manzaralara sahne oldu.
BURASI ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ
Kabataş - Bağcılar tramvay hattını kullanan bir İstanbullu oluşan yoğunluğu "Burası 'Şampiyonlar Ligi' gibi. Stadyumda yok bu kalabalık" sözleriyle dile getirdi.
İSTANBULLUNUN ÇİLESİ OBJEKTİFLERDE
İstanbul'da günün her saati oluşan trafik, iş çıkış saatlerinde kilit bir seviyeye ulaşıyor. Araçlar tampon tampona ilerlerken tramvay, metro, metrobüs ve otobüslerde de büyük yoğunluk hakim.
Evlerine ulaşmak isteyen İstanbullular toplu taşıma araçlarına binmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.
İstanbul'un çeşitli noktalarından objektiflere yansıyan görüntüleri sizler için derledik.
Tramvay duraklarında oluşan yoğunluk
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