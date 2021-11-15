HDP ittifakı gizleme gayretindeki CHP ve İYİ Parti’ye tepki gösterdi: Akşener ve Kılıçdaroğlu ’bir öyle bir böyle’ konuşuyor





İTTİFAK ORTAKLARINI "BU BÜYÜK BİR SIKINTI" DİYEREK HEDEF ALMIŞTI

Paylan, daha önce katıldığı bir canlı yayında da, ittifak ortaklarına yüklenerek, kendilerini görmezden gelen tutumu eleştirmiş, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'DEN CHP VE İP'E GÖZDAĞI

HDP'li Garo Paylan, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu sert sözlerle eleştirmiş, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullanmıştı.