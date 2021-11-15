HDP ittifakı gizleme gayretindeki CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi: Akşener ve Kılıçdaroğlu 'bir öyle bir böyle' konuşuyor
Son dakika haberleri... HDP'li Garo Paylan, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi 2023'te de CHP ve İYİ Parti ile ortak aday çıkaracaklarını söyledi. İttifak ortakları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kendileriyle kurduğu ittifakla ilgili 'bir öyle bir böyle' konuştuğunu söyleyen Paylan, vaziyeti 'umut kırıcı' olarak yorumladı. HDP'li Paylan, ''İstanbul'u hep beraber kazandık. Türkiye'yi de hep beraber kazanmalıyız" diyerek ittifak ortaklarına açık olmaları yönünde salık verdi.
HDP'li Garo Paylan, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde verdiği destekle Millet İttifakı'na İstanbul'u kazandırdığını vurgulayan Paylan, "İstanbul'u hep birlikte kazandık. Faşistlere vermedik, İstanbul'u kurtardık. Demokratik bir anlayışa teslim ettik." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SKANDAL 'HİTLER' BENZETMESİ
Konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adolf Hitler örneği üzerinden hedef alan Garo Paylan büyük bir skandal imza attı.
"HEP BERABER KAZANMALIYIZ"
Paylan, parlamento seçimlerinde ayrı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Millet İttifakı ile yerel seçimlerde olduğu gibi 'ortak hareket edeceklerini' belirterek,"Cumhurbaşkanlığını mutlaka demokrat bir isim kazanmalı. Ortak bir aday fikrine açığız. Hep beraber kazanmalıyız." dedi.
AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: 'BİR ÖYLE BİR BÖYLE' KONUŞUYORLAR
Paylan, konuşmasının devamında ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarının 'bir öyle bir böyle' konuştuğunu vurgulayarak, "Akşener ve Kılıçdaroğlu konuşmalarıyla umudu kırıyor. HDP olarak biz, tek bir yönden konuşuyoruz. Yol temizliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
İTTİFAK ORTAKLARINI "BU BÜYÜK BİR SIKINTI" DİYEREK HEDEF ALMIŞTI
Paylan, daha önce katıldığı bir canlı yayında da, ittifak ortaklarına yüklenerek, kendilerini görmezden gelen tutumu eleştirmiş, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullanmıştı.
HDP'DEN CHP VE İP'E GÖZDAĞI
HDP'li Garo Paylan, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu sert sözlerle eleştirmiş, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullanmıştı.
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