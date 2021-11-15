Börek tavada vatandaş yolda kaldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yürüyen merdivenden tasarruf ettiği parayı Karsu'ya akıttı
Metrolarda tasarruf etmek için yürüyen merdivenleri kapatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Karsu Dönmez'e para akıttı. İhaleler üzerinden yandaşlarına milyar TL aktaran ve İstanbul bütçesiyle eğlenceler düzenleyen İmamoğlu'nun Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata şov yapmasına sosyal medyadan tepki gösterildi.
İstanbullu'ya hizmet götürmeyen İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sanatçı Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata şov yapmasına sosyal medyadan tepki gösterildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "23 Haziran Etkinlik Organizasyonu Karsu Dönmez Konseri Hizmet Alımı" için ihaleye çıktı. 18 Haziran 2021 tarihli yapılan ihalede 23 Haziran'daki Karsu Dönmez konseri için 170 bin lira ödendiği ortaya çıktı. İşte çarpıcı son dakika haberinin detayları:
BİR KONSER İÇİN 170 BİN LİRA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir konser için Karsu Dönmez'e 170 bin lira vermesi sosyal medyada tepkiyle karşılanırken ikilinin yeni görüntüleri çok konuşuldu.
EN PAHALI SİGARA BÖREĞİ!
İmamoğlu geçtiğimiz günlerde sanatçı Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata yaptı.
İMAMOĞLU'NUN SALATA ŞOVU TEPKİYLE KARŞILANDI
İmamoğlu'nun Karsu Dönmez ile kamera karşısına çıktığı görüntüler ise İmamoğlu'nun YouTube hesabında paylaşıldı.
İmamoğlu'nun Karsu Dönmez konseri için yüklü miktarda para vermesi ve kamera karşısına geçerek salata şov yapması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
KONSERE PARA VAR METROLARDAKİ YÜRÜYEN MERDİVENE YOK
Dönmez konserine para ayıran İBB yönetiminin metrolardaki yürüyen merdivenlerin bazılarını tasarruf gerekçesiyle kapatıp tasarruf yaptığını belirtmişti.
Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı'nın Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan notta ise "Sayın yolcularımız ekipmanlarımız tasarruf nedeni ile kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer almıştı. Sosyal medya kullanıcıları metrolarda yürüyen merdivenlerin tasarruf gerekçesiyle kapatılırken konser için bu kadar paranın verilmesine tepki gösterdi.
HASTANE YOLUNA DA PARA AYIRMADI!
Ayrıca İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne bir yazı yazmış, bu yazıda Başakşehir'deki hastane açılışı öncesi hastanenin bağlantı yolları ile ilgili çalışmaların, hastanenin faaliyete geçeceği zamana paralel bir şekilde yürütülmesi talep edilmişti. İBB yönetimi ise "2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebi tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" ifadelerini kullanmıştı.
Bu iki örnek ile İBB yönetiminin konsere para bulurken İstanbullu'nun toplu ulaşımda yaşadığı sorunlara ve hastane yoluna para aktarmaması tepki çekti.
Gazeteci Cengiz Alçayır sosyal medya hesabından tepkisini şu şekilde dile getirdi: "23 Haziran seçimlerinin 2. yılında İBB parasıyla, İstanbullu'nun parasıyla uydurma bir etkinlik düzenleyen, adını da Demokrasi Şenliği koyan CHP'li İmamoğlu, Karsu Dönmez'e bir konser için 170 bin TL. ödedi. Karsu Dönmez de CHP'li İmamoğlu için mutfak şov jesti yaptı!"
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