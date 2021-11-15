Börek tavada vatandaş yolda kaldı! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yürüyen merdivenden tasarruf ettiği parayı Karsu’ya akıttı

HASTANE YOLUNA DA PARA AYIRMADI!

Ayrıca İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne bir yazı yazmış, bu yazıda Başakşehir'deki hastane açılışı öncesi hastanenin bağlantı yolları ile ilgili çalışmaların, hastanenin faaliyete geçeceği zamana paralel bir şekilde yürütülmesi talep edilmişti. İBB yönetimi ise "2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebi tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu iki örnek ile İBB yönetiminin konsere para bulurken İstanbullu'nun toplu ulaşımda yaşadığı sorunlara ve hastane yoluna para aktarmaması tepki çekti.