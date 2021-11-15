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NATO Deniz Ulaştırması Çalışma Grubu toplantısı yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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NATO Deniz Ulaştırması Çalışma Grubu toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nda NATO Deniz Ulaştırması Çalışma Grubu toplantısının yapıldığını duyurdu. Toplantıda 15 NATO üyesi ülkenin temsilcilerinin yer aldığı belirtildi.

'NATO Deniz Ulaştırması Çalışma Grubu' toplantısı, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında icra edilen NATO Deniz Ulaştırması Çalışma Grubu' toplantısına, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nın ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Çalışma Grubu toplantısına 15 NATO üyesi ülke ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan ile SHAPE, MARCOM, MARSEC COE ve CIMIC COE temsilcileri katılım sağladı" denildi.

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