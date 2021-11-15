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Başkan Erdoğan'ın evini çekerken yakalanan İsrail ajanlarının planı ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Başkan Erdoğan’ın evini çekerken yakalanan İsrail ajanlarının planı ortaya çıktı

İstanbul Üsküdar’daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Başkan Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve cuma günü çıkarıldıkları mahkemece “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklanan İsrailli Mody ve Natali O. çiftinin, çektikleri fotoğraf karelerini anlık mesajlaşma programında ‘Aile’ diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları öğrenildi. Şüphelilerin aktardıkları fotoğrafın yanısıra, kuleyle konut arasındaki mesafe bilgilerini de yazdıkları ileri sürüldü.

İsrailli Natali ve Mody O. çifti, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan'ın konutu arasındaki mesafe bilgilerini başka kişilere ilettikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınmış, failler ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

WHATSAPP'TAN PAYLAŞMIŞLAR
İsrailli Natali O. ve Mody O.'nun, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Erdoğan'ın konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanısıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAF'TA ERDOĞAN'IN KONUTUNU DAİRE İÇERİSİNE ALMIŞLAR
Olay günü iddialara göre şöyle yaşandı. İsrailli çift 9 Kasım günü saat 14:30 sıralarında taksi ile kuleye geldi. 34. Kata çıktıklarında Başkan Erdoğan'ın konutunun bulunduğu yerin fotoğrafını zoom yaparak çekmeye başladı. Bu durumdan kule güvenliği şüphelendi ve durumu üstlerine bildirdi. Şahsıların kendi rızaları ile alınan cep telefonları incelendiğinde telefonların fotoğraf bölümünde fotoğrafların olmadığı ancak anlık mesajlaşma programı Whatsapp üzerinden fotoğrafların bir gruba atıldığı görüldü.

KAT VE KONUM BİLGİLERİNİ PAYLAŞMIŞLAR
Atılan fotoğrafların üzerinde Erdoğan'ın konutunun daire içerisine alınmış olduğu ve üzrinde yabancı yazıların yazdığı görüldü. Ayrıca Fotoğraflara ek olarak burası Erdoğan'ın evi, yola yakın yer, metro karşısı, kuleden göründüğü kat, kule içerisinde çalışan güvenlik sayısı ve asansör bilgilerinin paylaşıldığı görüldü.

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