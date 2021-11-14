İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika duyurdu! O ilimizde hiç PKK'lı kalmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya vurulan darbe ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Soylu, o ilimizde hiç teröristin kalmadığını belirtti. İşte son dakika haberimizin detayları...
Bir dizi toplantı ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Muhtarlar Konfederasyonunu ziyaret etti.
Ziyarette bir müjde de paylaşan Bakan Soylu, Adıyaman il sınırları içerisinde hiç teröristin kalmadığını ve Adıyaman'ın asayişte Türkiye'nin en huzurlu kenti olduğunu ifade etti.
Soylu, "Adıyaman'da güvenlik değerlendirme toplantısını yaptık. Emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, bakan yardımcılarımız ve valimizle yaptığımız değerlendirmede Adıyaman il sınırları içerisinde hiç terörist (PKK'lı) yok.
Asayiş olayları konusunda Adıyaman birinci. İnşallah daha iyi noktalara gelir ve hiç olay olmaz.
Şuan asayiş olaylarının en az olduğu il Adıyaman'dır. Şu an huzur, barış, kardeşlik var bu kentte" diye konuştu.
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