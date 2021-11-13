Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı! "Baş edemiyoruz..."

Tzoumis açıklamasında, "Hiç kimsenin, herhangi bir yabancı gücün garanti verdiği yanılsamasını sürdürmesine izin verilmediğini." vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 Ekim'de günü iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın uzatılması protokolünü imzalamış, Blinken, "Yunanistan ve ABD'nin birlikte barış, refah ve insanlık onuru için daha da büyük bir güç haline gelebileceğine inanıyoruz" demişti.