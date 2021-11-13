13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı! "Baş edemiyoruz..."

Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı! "Baş edemiyoruz..."

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
ABONE OL
Yunanistan’ı Türkiye korkusu sardı! Baş edemiyoruz...

Yunanistan'ın emekli Korgenerali Lambros Tzoumis, Türkiye'nin savunma sanayisine atıfta bulunarak ülkesine kritik uyarılarda bulundu. Yunan generalin yaşadığı panik sözlerine yansıdı. İşte haberin detayları...

Yunan emekli Korgeneral Lambros Tzoumis, Atina'nın Türkiye ile rekabete girebilmek adına ABD ve Fransa ile yaptığı askeri anlaşmalar için "Bu anlaşmalar tek başına ulusal güvenlik sorununu çözmez" açıklamasını yaptı.

Tzoumis açıklamasında, "Hiç kimsenin, herhangi bir yabancı gücün garanti verdiği yanılsamasını sürdürmesine izin verilmediğini." vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 Ekim'de günü iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın uzatılması protokolünü imzalamış, Blinken, "Yunanistan ve ABD'nin birlikte barış, refah ve insanlık onuru için daha da büyük bir güç haline gelebileceğine inanıyoruz" demişti.

Yunanistan Parlamentosu, Fransa ile imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı 8 Ekim tarihinde onaylamıştı.

Türkiye'nin, Yunanistan'ın askeri bir çatışmaya yol açmasını istemediğini düşündüğünü belirten Tzoumis, yine de yakın gelecekte gelişmelere çok fazla dikkat gösterilmesi gerektiğine inandığı kaydetti.

"BİZİ İKİ KÖTÜ SEÇENEĞE MAHKUM ETMEK İSTİYORLAR"

Milliyet'te yer alan habere göre; Tzoumis, "Türkiye, objektif hedeflerini hiçbir dirençle karşılaşmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Atina'nın psikolojisini bozmayı ve Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin asıl amacı hedeflerine direniş göstermeden ulaşması" diye konuştu.

Emekli general, Ankara'nın hamlelerinin arkasındaki amacın, Atina'yı 'iki kötü seçenek' arasında bırakmak olduğunu savundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir.

"Ankara, beklentileri doğrultusunda ikili anlaşmazlıkların kapsamlı bir şekilde çözülmesi için müzakere masasına gelmemizi istiyor."

"SİHA'LAR ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ"

Türkiye yapımı Bayraktar SİHA'lara özel olarak değinen Tzoumis, "Türk SİHA'ları ve ve yürüttükleri casusluk faaliyetleriyle ile ilgilenilmesi konusuna öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu soruna karşı alınacak önlemler ele alınmalı. Yunanistan bu sebeple ABD ve İsrail ile askeri işbirliğini geliştirdi."

'TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİMİYLE ŞU AN BAŞ EDEMİYORUZ'

Türkiye ile rekabette en büyük çıkmazlardan birisinin savunma sanayisi olduğunu kaydeden Yunan General, "Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 60-65'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması" ifadelerini kullandı.

Tzoumis son olarak Yunan ordusunda, patlak verebilecek herhangi bir olaya karşı bununla mücadele için ayrıntılı talimatlar olduğunu vurguladı.

İşte Baykar’ın savaş uçağına güç verecek motor İŞTE BAYKAR'IN SAVAŞ UÇAĞINA GÜÇ VERECEK MOTOR

İşte Baykar’ın savaş uçağına güç verecek motor

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA