Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilenler için koronavirüs izinleri gündeme gelmiş ve izin sürelerinde de değişiklik yapılmıştı. İzinlerin sona ereceği takvim belli oldu. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Açıklama geldi...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs riski nedeniyle alınan izin kararını uzatmıştı. Müdürlükten yapılan açıklamada izin sürelerinin 30 Kasım'da son bulacağı belirtildi.