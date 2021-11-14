Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Açıklama geldi...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemler arasında yer alan mahkumlara kovid-19 izinlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Verilen süresinin bitmesine kısa süre kala mahkum ve mahkum yakınları izin süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Açıklama geldi...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilenler için koronavirüs izinleri gündeme gelmiş ve izin sürelerinde de değişiklik yapılmıştı. İzinlerin sona ereceği takvim belli oldu. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Açıklama geldi...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs riski nedeniyle alınan izin kararını uzatmıştı. Müdürlükten yapılan açıklamada izin sürelerinin 30 Kasım'da son bulacağı belirtildi.
14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.
Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;
-Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,
-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,
-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,
-Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.
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