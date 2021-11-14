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Çamaşır makinesinde ölen küçük Mert toprağa verildi! Türkiye'nin konuştuğu olay nasıl oldu? Mert nasıl öldü?

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Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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Çamaşır makinesinde ölen küçük Mert toprağa verildi! Türkiye’nin konuştuğu olay nasıl oldu? Mert nasıl öldü?

Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılmasının sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi. Anne Nuran Erdoğan, makineyi çalıştırırken Mert'in makine içinde olduğunu fark etmediğini ifade etmişti. Mert Erdoğan nasıl öldü?

Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mert Erdoğan (5) toprağa verildi.

ÇOCUK İÇERDEYKEN MAKİNEYİ ÇALIŞTIRDI

Olay, dün akşam saatlerine doğru Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşandı. Nuran-Murat Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mert, iddiaya göre kapağı açık olan çamaşır makinesinin içerisine girdi. Anne Nuran Erdoğan, bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırdı.

Daha sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden anne Nuran Erdoğan, makineyi durdurarak Mert'i çıkardı.

Ağır yaralanan Mert Erdoğan, eve çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mert Erdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı ve polis, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Akılalmaz olay sosyal medyada infial yarattı. Binlerce kullanıcı, olayın şüpheli olduğunu, 5 yaşındaki bir çocuğun makineye sığamayacağını yazdı.

Küçük çocuk çamaşır makinesinde hayatını kaybetti KÜÇÜK ÇOCUK ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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