Çamaşır makinesinde ölen küçük Mert toprağa verildi! Türkiye’nin konuştuğu olay nasıl oldu? Mert nasıl öldü?

ÇOCUK İÇERDEYKEN MAKİNEYİ ÇALIŞTIRDI



Olay, dün akşam saatlerine doğru Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşandı. Nuran-Murat Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mert, iddiaya göre kapağı açık olan çamaşır makinesinin içerisine girdi. Anne Nuran Erdoğan, bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırdı.