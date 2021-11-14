Çamaşır makinesinde ölen küçük Mert toprağa verildi! Türkiye'nin konuştuğu olay nasıl oldu? Mert nasıl öldü?
Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılmasının sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi. Anne Nuran Erdoğan, makineyi çalıştırırken Mert'in makine içinde olduğunu fark etmediğini ifade etmişti. Mert Erdoğan nasıl öldü?
Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mert Erdoğan (5) toprağa verildi.
ÇOCUK İÇERDEYKEN MAKİNEYİ ÇALIŞTIRDI
Olay, dün akşam saatlerine doğru Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşandı. Nuran-Murat Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mert, iddiaya göre kapağı açık olan çamaşır makinesinin içerisine girdi. Anne Nuran Erdoğan, bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırdı.
Daha sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden anne Nuran Erdoğan, makineyi durdurarak Mert'i çıkardı.
Ağır yaralanan Mert Erdoğan, eve çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Mert Erdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Savcısı ve polis, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Akılalmaz olay sosyal medyada infial yarattı. Binlerce kullanıcı, olayın şüpheli olduğunu, 5 yaşındaki bir çocuğun makineye sığamayacağını yazdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Açıklama geldi...
- SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...
- 2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav soru cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?
- Nefesler tutuldu! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet KYK burs sonucu sorgulama açıldı mı?
- 15 Kasım Pazartesi okul var mı? 15 Kasım okullar açık mı, kapalı mı?
- Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?
- Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!
- İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!
- “Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?
- Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!
- Karsu kimdir, kaç yaşında? Müzisyen Karsu Dönmez nereli, mesleği nedir?
- Bulgaristan seçim sonuçları kim kazandı? Türk aday Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında?