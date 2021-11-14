SON DAKİKA: Samsun Valiliğinden “2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak” haberine açıklama!

Bazı ulusal basın yayın organlarında '2 Doz Aşısı Olmayan Samsun'a Alınmayacak' başlığıyla çıkan haberler nedeniyle 'ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza aşı zorunluluğu getirildiği veya aşısı olmayanların ilimize alınmayacağı' şeklinde yanlış anlaşılmalar meydana gelmiş olup gerek çıkan haberlerin içeriği okunduğunda gerekse yukarda linki verilen kararımız incelendiğinde böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir" denildi.

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