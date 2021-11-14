1453 metrekarelik Türk bayrakları gökyüzüyle buluştu

TRT Ulus Yerleşkesi'ne de aynı ölçülerde dikilen direğe, yine aynı ölçüde bayrak çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Bayraklar bizimki gibi, tarihi mücadelelerle geçen ülkeler için bağımsızlığı, şehit kanlarıyla ağır bedeller ödenerek kazanılan her bir karış toprağı anlatırlar. Bayrağımız, zincir vurulmak istenen bir milletin şahlanışının en güzel sembolüdür" diye konuştu.