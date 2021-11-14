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1453 metrekarelik Türk bayrakları gökyüzüyle buluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2021
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1453 metrekarelik Türk bayrakları gökyüzüyle buluştu

1453 metrekarelik en büyük Türk bayrakları, Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine asıldı. Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'nde düzenlenen tören ile Türk bayrakları göndere çekildi.

Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine 1453 metrekarelik Türk bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde gökyüzüyle buluştu.

GÖNDERE ÇEKİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direğine 1453 metrekarelik Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

TRT Ulus Yerleşkesi'ne de aynı ölçülerde dikilen direğe, yine aynı ölçüde bayrak çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Bayraklar bizimki gibi, tarihi mücadelelerle geçen ülkeler için bağımsızlığı, şehit kanlarıyla ağır bedeller ödenerek kazanılan her bir karış toprağı anlatırlar. Bayrağımız, zincir vurulmak istenen bir milletin şahlanışının en güzel sembolüdür" diye konuştu.

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