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Call of Duty: Vanguard'da büyük skandal! Kur'an-ı Kerim’e hakaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2021
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Call of Duty: Vanguard’da büyük skandal! Kur’an-ı Kerim’e hakaret

Dünyaca ünlü oyun serisi Call of Duty'de büyük skandal! Dijital oyunlar üzerinden özellikle çocukların zihin dünyasını bulandıran Batılı şirketler oyunlarında baştan sona subliminal mesajlar barındırarak dini, ahlaki ve insani birçok değeri yerle bir etmeyi hedefliyor. Bu skandalın son örneği dünyaca ünlü oyun firmasının son oyunu Call of Duty: Vanguard'da yer aldı. Oyunda kana bulanmış Kur’an-ı Kerim sayfaları tepki çekti. Tepkilerin ardından şirket, söz konusu sahneler nedeniyle Müslüman kullanıcılardan özür diledi.

Batı menşeli oyun firmaları İslam'a ait kutsal anlam ve öneme sahip birçok öğe kullanılarak algı operasyonlarına devam ediyor.

Özellikle çocukların zihin dünyasını bulunduran oyunların son örneği Call of Duty: Vanguard oldu.

Merakla beklenen oyunu geçtiğimiz hafta yayınlayan firma bir skandala da imza attı.

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KUR'AN-I KERİM SAYFALARI KANA BULANDI
Oyunun zombi modundaki Stalingrad haritasında bir zemine dağılmış ve bazıları ise kana bulanmış halde Kur'an-ı Kerim'den sayfaların göründüğü belirlendi.

MÜSLÜMAN KULLANICILARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Gelen tepkilerin ardından Kur'an-ı Kerim sahnesi sebebiyle Activision-Blizzard firması Müslüman kullanıcılarından özür diledi.

"Call of Duty Orta Doğu" sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan açıklamada, görüntülerin oyuna yanlışlıkla dahil edildiğini belirterek şunlar söylendi:

"Müslüman toplumunu rahatsız eden içerikler fark edildiği an oyundan çıkartıldı. Derinden özür dileriz. Gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için tedbirler alacağız"

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