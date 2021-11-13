Ay yıldız İstanbul’da 2 dev direkte dalgalanacak! En büyük bayrak gönderde

Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direkleri törenle hizmete açıldı. 115 metre uzunluğundaki direklere 1453 metrekarelik Türk bayrakları çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dikilen Türkiye'nin en uzun ikiz bayrak direklerinin açılışı için her iki yerde de tören düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Bayraklar bizimki gibi, tarihi mücadelelerle geçen ülkeler için bağımsızlığı, şehit kanlarıyla ağır bedeller ödenerek kazanılan her bir karış toprağı anlatırlar. Bayrağımız, zincir vurulmak istenen bir milletin şahlanışının en güzel sembolüdür" diye konuştu.