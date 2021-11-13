Ay yıldız İstanbul'da 2 dev direkte dalgalanacak! En büyük bayrak gönderde
Türkiye'nin en uzun ikiz bayrak direklerinin açılışı için Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bayraklarımızın her biri tam 1453 metrekaredir. Bizim İstanbul sevdamız peygamber muştusu ile başladı. 1453 fethi ile kök saldı. Millî mücadele ile dalları geleceğe, bugünlere kadar uzandı" dedi.
Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direkleri törenle hizmete açıldı. 115 metre uzunluğundaki direklere 1453 metrekarelik Türk bayrakları çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dikilen Türkiye'nin en uzun ikiz bayrak direklerinin açılışı için her iki yerde de tören düzenlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Bayraklar bizimki gibi, tarihi mücadelelerle geçen ülkeler için bağımsızlığı, şehit kanlarıyla ağır bedeller ödenerek kazanılan her bir karış toprağı anlatırlar. Bayrağımız, zincir vurulmak istenen bir milletin şahlanışının en güzel sembolüdür" diye konuştu.