Başkan Erdoğan’ın mülteci sözleri Atina’nın uykularını kaçırdı! Yunan basını yaşanan korkuyu manşetlerine böyle taşıdı

"KAPILARI AÇARIZ" SÖZLERİ YUNANİSTAN'IN GÜNDEMİNDE

"Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem." şeklinde konuşan Erdoğan'ın sözleri, Yunan basınında alarma neden oldu. Yunan basını bu sözler üzerine panik manşetleri attı.

Yunan hükümetinden gelen açıklamayı aktaran Kathimerini gazetesi, "Yunanistan, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir Avrupa devletidir. Kendi sınırlarını koruyor." ifadesini paylaştı.

AB'YE MESAJ: SİZİN SINIRLARINIZI KORUYORUZ

Haberde, Yunan sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) sınırları olduğu belirtilerek, Brüksel'e "Sizin de sınırlarınızı koruyoruz." şeklinde mesaj verilmeye çalışıldı.

ERDOĞAN'IN MÜLTECİ KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, söz konusu basın toplantısında, yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptıklarını belirtmiş, "Bunun 4 milyona yakını sadece Suriye... Irak var, Afganistan var vesaire... 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye 'mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür." şeklinde konuşmuştu.