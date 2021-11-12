Düzce Depremi üzerinden 22 yıl geçti! 12 Kasım Düzce Depremi'nde kaç kişi öldü? Düzce Depremi şiddeti kaç?
Düzce Depremi'nde kaç kişi öldü? Düzce'de, 12 Kasım 1999 tarihinde gerçekleşen depremin üzerinden 22 yıl geçti. Kaynaşlı'yı yerle bir eden deprem, 30 saniye sürdü. Yüzlerce kişinin ölümüne neden olan depremde binlerce kişi yaralandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar ediliyor anma programları düzenleniyor. Peki, 12 Kasım Düzce Depremi'nde kaç kişi öldü? Düzce Depremi şiddeti kaç? İşte Düzce Depremi ile ilgili merak edilenler...
Düzce Depremi üzerinden 22 yıl geçti! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü? Büyük kayıplara neden olan 12 Kasım 1999 yılında gerçekleşen Düzce Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçse de acısı yıllardır içimizde duruyor. Peki, 12 Kasım Düzce Depremi'nde kaç kişi öldü? Düzce Depremi şiddeti kaç? İşte Düzce Depremi ve tüm detaylar...
DÜZCE DEPREMİ NEREDE OLDU?
12 Kasım 1999 tarihindeki depremin merkez üssü Düzce olarak kayıtlara geçti. Deprem 22 yıl önce, 12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57'de hissedildi.
DEPREMİN ŞİDDETİ VE SANİYESİ
7,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem 30 saniye sürdü.
12 KASIM DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
AFAD verilerine göre, depremde, 710 kişi yaşamını yitirdi, 2679 yaralandı, binlerce kişi evsiz kaldı.
DÜZCE DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 22 YIL GEÇTİ
Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin izlerini silen Düzce yeniden doğdu.
"Asrın felaketi" olarak tanımlanan ve 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını sarmaya çalışırken bu kez 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üç ayda iki büyük deprem yaşanan Düzce'de her iki afette toplam 980 kişi hayatını kaybetti, konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.
Kentte, aradan geçen 21 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Birinci derece deprem bölgesi olan ve fay hattı üzerinde yer alan Düzce'de vatandaşlara deprem bilinci eğitimleri verildi.
Yüksek kat kriterleri belirlenerek yeni yapılanmanın bu şartlara uygun olması için titiz çalışmalar yürütülen kent, teşvik yasasıyla birçok yatırım alarak ekonomik anlamda da gelişti.
Deprem döneminde Bolu'ya bağlı bir ilçe olan Düzce, 9 Aralık 1999'da Bolu'dan 6 ilçeyle beraber ayrılarak il statüsüne kavuştu ve 170 bin olan nüfusunu aradan geçen 21 yılda 392 bine çıkardı.
"DÜZCE'DE MAKSİMUM KAT YÜKSEKLİĞİ ZEMİN ARTI DÖRTTÜR"
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, 12 Kasım 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçtiğini ve bu geçen sürede yeni deprem yönetmeliklerine göre kentin konut stoğunun yenilediğini söyledi.
Yaptıkları çalışmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliklere harfiyen uyulması konusunda çaba gösterdiklerini vurgulayan Özlü, "Verdiğimiz ruhsatlarda, yapılan inşaatlarda denetimler yapıyoruz. Yapıların depreme dayanıklı olması konusunda özel hassasiyetimiz var çünkü 1999 depreminde Düzce büyük zarar görmüştü. Depremden sonra bugün 'Bahçeşehir' dediğimiz bölge yapıldı. Bu çerçevede özellikle yüksek katlara müsaade etmiyoruz. Bugün Düzce'de maksimum kat yüksekliği zemin artı dörttür. Bütün Düzce için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırladık. Dönüşüme tabi tutulacak olan 8 bölgemiz var. Kentsel dönüşüm deprem konusunda yapmamız gereken en önemli çalışmaların başında geliyor." diye konuştu.
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