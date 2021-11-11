Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan ortak açıklama

Macaristan Başbakanı Orban'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"20 yıldır bu süreci görüyorum. Bu sürecin yeni bir başlığı ifade etti. Salgın Macar-Türk ticaret hacmini geriletmedi. Yüzde 30'dan fazla arttı. Bizim hesaplarımıza göre 4 milyar dolara yaklaştı. Bu tarihi eserleri geriye iade ettik. Bizim de çok hoşumuza gitti ama tabii ki bizim değiller. Eninde sonunda sahibine iade edilmelidir. Biz bunu yaptık.

Salgın ortaya çıktığında Türk dostlarımız maske yapımındaki malzemeleri Macaristan'a gönderdiler. Ekonomik kriz bağlamında yatırımlarla üstesinden gelinebilir diye düşündük. Avrupa'nın etrafındaki koruma çemberi genişletebilmek için müttefiklere ihtiyaçları var. Yoksa Avrupa dağılacaktır. Olabildiğince iyi miktarda Avrupa Birliği, Türkiye'ye destek vermelidir. Bunu parça parça değil doğrudan yapmalıdır. Güney ve Doğu sınırlarının korunma hattı desteklenmelidir. Avrupa için son derece önemlidir.

Her ikimiz için de Bosna'daki istikrar ve barış önemlidir. Herkes istikrar ve barış istiyor bölgede. Orada yaşayanlarla istikrar yakalanabilir. Balkandaki istikrarı orada yaşayan insanlarla konuşarak sağlayabiliriz.