Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'dan ortak açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 5. toplantısı nedeniyle Türkiye’de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti. Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban ortak açıklamalarda bulundu. ABD'nin Dedeağaç sevkiyatıyla ilgili, ''Yunanistan ABD'nin üssü haline geldi.'' diyen Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in mülteci sözleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan, ''Mültecilerin botlarını şişlereyerek onları ölüme terkeden ülke Yunanistan'dır. Elimizde belgeler var. Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür.'' dedi.
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Kabulün ardından ikili Türkiye-Macaristan arasında yapılan anlaşmaları imzaladı. İmzaların atılmasından Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
İkili ilişkileri kapsamlı biçimde ele aldık. Ticarette 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Macar yatırımcılara gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz. Tüm Macar makamlarına iş birliği için teşekkür ediyorum.
Macaristan'da 500 firmamız faaliyet gösteriyor. Ülkede 500 milyon dolarlık Türk valığı bulunuyor. Türkiye olarak Macar yatırımcılara her türlü desteği vereceğiz.
101 parça tarihi eser yeniden Türkiye'ye getirilmiştir. Macar makamlarına bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş birliği başka ülkelere de örnek olmalı.
2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız.
ABD'NİN DEDEAĞAÇ'A SEVKİYATI
Sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi ABD'nin bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan içindeki ABD üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. Hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta ABD'nin üssü gibi. Sorduğumuzda kaçamak cevaplar veriyorlar dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış komşu. Yunanistan ile tutundukları bu tavır doğru değil. Biz, ABD ve Yunanistan NATO üyesi. NATO üyesi olarak biz niye birbirimize düşüyoruz. NATO içerisinde askeri varlık ve mali destek olarak Türkiye ABD'den sonra ilk 7 sırada olan ülkedir. Yunanistan çok gerilerde. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyor. Bu bölgenin sigortasıyız.
MİÇOTAKİS'İN MÜLTECİ SÖZLERİ
Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek nankörlüktür. Şu anda Türkiye'de toplam 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden Yunanistan'dır. Çocuk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kıyı emniyeti ile o botları batırarak onları ölüme mahkum eden yine Yunanistan'dır. Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Elimizde bütün video kayıtları var.
Macaristan Başbakanı Orban'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"20 yıldır bu süreci görüyorum. Bu sürecin yeni bir başlığı ifade etti. Salgın Macar-Türk ticaret hacmini geriletmedi. Yüzde 30'dan fazla arttı. Bizim hesaplarımıza göre 4 milyar dolara yaklaştı. Bu tarihi eserleri geriye iade ettik. Bizim de çok hoşumuza gitti ama tabii ki bizim değiller. Eninde sonunda sahibine iade edilmelidir. Biz bunu yaptık.
Salgın ortaya çıktığında Türk dostlarımız maske yapımındaki malzemeleri Macaristan'a gönderdiler. Ekonomik kriz bağlamında yatırımlarla üstesinden gelinebilir diye düşündük. Avrupa'nın etrafındaki koruma çemberi genişletebilmek için müttefiklere ihtiyaçları var. Yoksa Avrupa dağılacaktır. Olabildiğince iyi miktarda Avrupa Birliği, Türkiye'ye destek vermelidir. Bunu parça parça değil doğrudan yapmalıdır. Güney ve Doğu sınırlarının korunma hattı desteklenmelidir. Avrupa için son derece önemlidir.
Her ikimiz için de Bosna'daki istikrar ve barış önemlidir. Herkes istikrar ve barış istiyor bölgede. Orada yaşayanlarla istikrar yakalanabilir. Balkandaki istikrarı orada yaşayan insanlarla konuşarak sağlayabiliriz.
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