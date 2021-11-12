Malatya deprem son dakika şiddeti kaç? Malatya deprem mi oldu?
Malatya deprem son dakika şiddeti kaç? Malatya deprem mi oldu? AFAD verilerine göre Malatya’da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Malatya Pütürge olan depremin derinliği 6.93 kilometre olarak açıklandı.
Malatya deprem son dakika şiddeti kaç? Malatya deprem mi oldu? AFAD verilerine göre; Malatya Pütürge'de bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4,7 olarak açıklandı. Saat 12.19'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
MALATYA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 12.19'da Malatya Pütürge'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.93 kilometre olarak açıklandı. Kısa süreli paniğe olan deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.19'da meydana geldi.
Yerin 6.93 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de kısmen hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası henüz bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.
AFAD'TAN AÇIKLAMA!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verldi.
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