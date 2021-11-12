Malatya deprem son dakika şiddeti kaç? Malatya deprem mi oldu?

Yerin 6.93 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de kısmen hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası henüz bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verldi.