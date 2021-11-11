Son dakika: Şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan için harekete geçildi. Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak katıldığı Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyinin çenesini sıkıp, kulağına ahlaksızca küfür ettikten sonra tekme atan Lütfü Türkkan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin 81 ilinde şehit yakınları ve gazi dernekleri tarafından suç duyurusunda bulunulan Türkkan için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Bürosu, 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından fezleke hazırladı. Fezlekede Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

İYİ PARTİ SAHİP ÇIKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmış, şehidin ağabeyini planlı bir provokasyona soyunmak ile suçlamıştı. Akşener, daha sonra ise Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o kağıdı okumuştu.

Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi. Akşener'in yaptığı konuşma sonrası İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den bir paylaşım geldi. İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…" ifadelerini kullanarak, Yener'in korucu olmadığını duyurdu.