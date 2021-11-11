Son dakika: Şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Son dakika haberleri... İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan için harekete geçildi. Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak katıldığı Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyinin çenesini sıkıp, kulağına ahlaksızca küfür ettikten sonra tekme atan Lütfü Türkkan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Türkiye'nin 81 ilinde şehit yakınları ve gazi dernekleri tarafından suç duyurusunda bulunulan Türkkan için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Bürosu, 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından fezleke hazırladı. Fezlekede Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
İYİ PARTİ SAHİP ÇIKTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmış, şehidin ağabeyini planlı bir provokasyona soyunmak ile suçlamıştı. Akşener, daha sonra ise Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o kağıdı okumuştu.
Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi. Akşener'in yaptığı konuşma sonrası İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den bir paylaşım geldi. İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…" ifadelerini kullanarak, Yener'in korucu olmadığını duyurdu.
AKŞENER'İN YALANI ORTAYA ÇIKTI
Akşener'in Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı olarak tanıttığı Ali Haydar Yener'in koruculukla bir alakası olmadığı ortaya çıktı.
KIZINA DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ, ADLİ İŞLEM GÖRMÜŞ
İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Akşener'e kürsüdeki sözleri nedeniyle sert tepki gösterdi.
İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…" girişi ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV'de boy göstermiş biri kullanılarak!
Daha ne kadar şaşıracağız?
AKŞENER, KORUCU DERNEĞİNİN BAŞKANI OLARAK LANSE ETMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Bingöl ziyaretinde kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in bir not verdiğini söyledi.
Akşener, kürsüden korucuların özlük hakları talebi olarak bazı maddeleri okudu ve hükümeti hedef aldı.
Akşener, şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a da sahip çıkmış, şehit ağabeyini provokasyona soyunmak ile suçlamıştı.
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'E ARZ EDİLMEK ÜZERE
Güvenlik korucularının özlük hakları ile İlgili Talepleri
1-Korucu maaşı göstergesi 14.640 olup bu da 2.640 TL'ye tekabül etmektedir. Korucu maaş göstergelerinin 25.000 göstergeye ayarlanmasını ve maaşlarımızın bu gösterge üzerinden hesaplanması;
2-Güvenlik koruculuğu kısa vadeli sigorta kollarından sayılmaz ibaresinin yasal düzenleme ile kısa vadeli sigorta kollarından sayılmasının sağlanması;
3-Emeklilikte toplu tazminatların ödenmesi;
4-Şehit ve Gazi yakını olarak istihdam hakkından faydalananlar ile sağlık sebebiyle koruculuktan ayrılıp daha sonra devlet memuru olanların koruculuk yaparken geçen hizmet sürelerinin memuriyet ile birleştirilerek emeklilikte bu haklardan faydalanması;
5-Koruculuk emekli yaşının 55'den 50'ye düşürülmesini;
6-Görev yolluklarının ve geçiçi görevlendirme ücretlerinin takip eden maaş ile birlikte ödenmesini;
7-Gönüllü olarak 15 yıl güvenlik koruculuğu görevini yapan gönüllü korucularımıza şeref aylığının bağlanması;
8-15 yılın altında gönüllü güvenlik koruculuğu yapan gönüllü korucularımıza kadro hakkının verilmesi;
9-Emekli güvenlik korucularımızın emekli maaşlarının iyileştirilmesi;
10-PKK terör örgütü ile mücadelede yaralanmış %40 ve üzeri uzuv kaybı olmayan güvenlik korucularımıza tıpkı Kıbrıs, Kore ve 15 Temmuz Demokrasi gazilerine %40 uzuv kaybı aranmaksızın gazilik haklarının verilmesini talep ederim.
11-Güvenlik korucuları olarak sizden öncelikli taleplerimizi yukarıda belirttik. Yasal düzenlemelerin hayata geçmesi için partinizin koruculuk meselelerine hassasiyetle yaklaşmasını ve camianızın destek olmasını istirham eder saygılar sunarım.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU GÜVENLİK KORUCULARI ŞEHİT GAZİ DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI ALİ HAYDAR YENER
AKŞENER'İN MEKTUBUNU OKUDUĞU KİŞİNİN SABIKASI KABARIK ÇIKTI
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada taleplerini okuduğu Ali Haydar Yener'in sabıkası kabarık çıktı. Yener'in, öz kızını yaralama suçundan suç kaydının olduğu, kasten yaralama suçundan adli işlem gördüğü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ise ifadesinin alındığı öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in güvenlik korucularının özlük hakları ile ilgili taleplerini okudu.
Meral Akşener'in mektubunu okuduğu Ali Haydar Yener'in öz kızını yaralama suçundan suç kaydının olduğu, kasten yaralama suçundan adli işlem gördüğü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ifadesinin alındığı öğrenildi. Ayrıca, Yener'in silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın düzenlediği televizyon programına katıldığı öğrenirken 2017 yılında evden kaçan kızı E.Y.'yi darp ettiği bilgisi edinildi.
Diğer yandan oğlu M.Y'in ise küçük kardeşi A. G. Y.'ye 2016 yılında tecavüz ettiği, yaşanan bu olaydan bilgisi olan baba Yener'in olayı kapattığı iddia edildi.
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