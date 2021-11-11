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Son dakika haberi... Macaristan Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan, Viktör Orban'ı Külliye'de törenle karşıladı

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Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Son dakika haberi... Macaristan Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan, Viktör Orban’ı Külliye’de törenle karşıladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Başbakanı Viktör Orban'ı törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Orban ile baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumu'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının ardından Orban onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin Macaristan'dan ülkeye iadesi için düzenlenecek törene katılacak.

Başkan Erdoğan, Orban ile baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumu'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının ardından Orban onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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