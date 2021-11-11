Başörtü düşmanı Can Ataklı hesap veriyor! İşte istenen ceza
Gazeteci Can Ataklı'nın, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanmasına devam edildi. Davada 5. duruşma yapılırken, Can Ataklı’dan şikayetçi olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ataklı'nın nefret içerikli söylemleriyle toplumda ayrımcılığa sebebiyet verdiğini öne sürdü. Davanın takipçisi olduklarını belirten KADEM üyesi avukatlar, Ataklı’nın cezalandırılmasını talep etti.
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına Can Ataklı katılması. Ataklı'yı duruşmada avukatı Bilgütay Hakkı Durna temsil etti. Ataklı'dan şikayetçi olan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'yu ise avukatlar Esra Canyiğit ve Özlem Yir temsil etti.
Hakim, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın 28 Mayıs 2020 tarihli yazısıyla, 23 Mart 2020 tarihinde Can Ataklı tarafından sunulan "Gün Başlıyor" adlı programa ait yayın kaydının yer aldığı DVD'nin, mahkemeye geldiğini bildirdi
Söz alan şikayetçi avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.
Sanık avukatı ise savcının mütalaasından sonra davanın esasına ilişkin savunma yapacaklarını söyledi. Duruşmayı erteleyen hakim, dosyanın incelemeye alınmasına ve taleplerin celse arasında değerlendirilmesine hükmetti.
KADEM'İN TEPKİSİ
Duruşmanın ardından Can Ataklı'yı protesto eden KADEM üyesi bir grup kadın avukat; "Kadına şiddete dur de", "Küfürsüz hayat mümkün" yazan dövizler açtı.
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Canan Sarı da davanın seyrine ilişkin basın açıklaması yaptı. Ataklı'nın EBA TV'deki başörtülü öğretmen hakkında sarf ettiği sözleri hatırlatan Sarı, Ataklı'nın kişi hak ve özgürlüklerini, dini inançları hiçe sayarak milyonların gözü önünde suç işlediğin ifade etti.
Ataklı'nın ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırını aşan nefret içerikli söylemleriyle toplumda ayrımcılığa sebebiyet verdiğini söyleyen Sarı, "Kişilerin din ve inanç hürriyetlerinin kutsal olduğuna, özgürlüklere karşı bu tarz kısıtlayıcı ve tek tipleştirici aşağılamaların eleştiri ya da yorum olarak kabulünün mümkün olmadığına inanıyoruz. Bizler, basın mensuplarının, toplum önünde konuşurken daha dikkatli davranmakla yükümlü olduklarına ve söz konusu eylemin açıkça ayrımcılık teşkil ettiğine inanıyoruz. Bu nedenle Can Ataklı, üzerine atılı suçtan cezalandırılmalıdır" dedi.
1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Can Ataklı 23 Mart 2020 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tepki toplamış, şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Ataklı, "Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz" demişti. Savcılığın hazırladığı iddianamede Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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