Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte bu yıl ambulans uçak ve helikopterlerle nakledilen hasta sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu yıl uçak ve helikopter ambulanslarıyla nakledilen hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, ''Uçak ve Helikopter Ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz.'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl yurt içinde uçak ve helikopter ambulanslarla 3 bin 629 hasta ve yaralının taşındığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"Uçak ve helikopter ambulanslarımız, sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına bir hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz."