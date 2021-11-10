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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı: Devlet erkanı Anıtkabir'de

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılı: Devlet erkanı Anıtkabir’de

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, mesajında "Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

DİKKAT ÇEKEN 2023 VURGUSU
Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

"Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhun şad olsun."

Başkan Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenecek anma etkinliğine katılacak.

"RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Başkan Erdoğan, saat 09.05'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde andı.



Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te mesajı yayımlayan Erdoğan, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum" dedi.

9.05’te hayat durdu 9.05'TE HAYAT DURDU

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