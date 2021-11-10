Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılı: Devlet erkanı Anıtkabir’de

DİKKAT ÇEKEN 2023 VURGUSU

Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

"Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhun şad olsun."