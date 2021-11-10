Bilim Kurulu toplanıyor! Gündem 3. doz aşılar! İşte Bilim Kurulu'nun masasındaki konular
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplantılarına devam ediyor. Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü koronavirüsle mücadelenin yeni yol haritaları bugün de masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda 3. doz aşılar ele alınacak. İşte Bilim Kurulu Toplantısı'nın maddeleri.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
GEÇEN HAFTA ALINAN KARARLAR NELERDİ?
Bakan Koca, kritik toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada bazı önemli kararlar alındığını belirterek kararları şu şekilde sıraladı:
1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.
3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.
4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.
5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."
VAKA ARTIŞI DURDU
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini içeren tabloyu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN İZOLASYON UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında; "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." ifadelerini kullandı.
Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı. pic.twitter.com/4Mp5r4QCKS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2021
5 KASIM VAKA SAYILARI
4 KASIM VAKA SAYILARI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- AUZEF görevli ücretleri ne kadar? 2021-2022 açıköğretim sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- Müjde geldi! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
- Son dakika açıklaması: Hakan Ural öldü mü? Hakan Ural'ın son sağlık durumu nasıl? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında?
- Kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çiftçi kuraklık desteği ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?
- KYK başvuru son gün! 2021-2022 KYK burs başvurusu saat kaçta bitecek? Burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
- En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları burada
- 10 Kasım en güzel Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ün arşivlerden çıkan hiç görülmemiş en son resimleri
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri...
- Son dakika: Çin'den Kovid-19'a karşı ilaç müjdesi! Acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
- Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...