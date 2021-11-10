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Bilim Kurulu toplanıyor! Gündem 3. doz aşılar! İşte Bilim Kurulu'nun masasındaki konular

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Bilim Kurulu toplanıyor! Gündem 3. doz aşılar! İşte Bilim Kurulu’nun masasındaki konular

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplantılarına devam ediyor. Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü koronavirüsle mücadelenin yeni yol haritaları bugün de masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda 3. doz aşılar ele alınacak. İşte Bilim Kurulu Toplantısı'nın maddeleri.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

GEÇEN HAFTA ALINAN KARARLAR NELERDİ?

Bakan Koca, kritik toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada bazı önemli kararlar alındığını belirterek kararları şu şekilde sıraladı:


1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."

VAKA ARTIŞI DURDU

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini içeren tabloyu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN İZOLASYON UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında; "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." ifadelerini kullandı.

8 KASIM VAKA SAYILARI

7 KASIM VAKA SAYILARI

6 KASIM VAKA SAYILARI

5 KASIM VAKA SAYILARI

4 KASIM VAKA SAYILARI

Bilim Kurulu toplanıyor BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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