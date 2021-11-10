KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yüksek öğretim kurumlarında eğitim - öğretim gören öğrencilere sunulan burs ve kredilere başvuruda bulunanlar sonuçlara ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK kredi ve burs başvurusu açıklanma tarihi ve e-devlet ile sorgulama sayfası detayları şöyle;