KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi imkanından yararlanmak için başvuruda bulunan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yüksek öğretim kurumlarında eğitim - öğretim gören öğrencilere sunulan burs ve kredi imkanı için detaylar merak ediliyor. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yüksek öğretim kurumlarında eğitim - öğretim gören öğrencilere sunulan burs ve kredilere başvuruda bulunanlar sonuçlara ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK kredi ve burs başvurusu açıklanma tarihi ve e-devlet ile sorgulama sayfası detayları şöyle;
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
KYK burs ve kredi ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan KYK burs ve kredi başvuruları bugün başladı. Öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden 8 Kasım tarihine kadar yapabilecekler.
Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.
2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Ön lisans, lisans, 2 yıllık okullardan mezun olup, 3 yıllık okulların 3'üncü sınıfına dikey geçiş sınavıyla ara vermeden kayıt yapan öğrenciler kredi ya da burs başvurusuna bulunabilir.
Ayrıca ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilir.
Daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan, yabancı uyruklu, polis akademisi ile askeri okul, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören, yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrenciler ise burs yada öğrenim kredisinden yararlanamazlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Çin'den Kovid-19'a karşı ilaç müjdesi! Acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
- Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...
- 2022 yılında KPSS sınavları hangi tarihte? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavları ne zaman? İşte takvim...
- Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı?
- 10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar! 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...
- 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!
- Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...
- MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...
- Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?