Son dakika: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda seferler gecikmeli yapılıyor
Son dakika haberine göre Kadıköy-Tavşantepe metro hattının Tavşantepe-Kartal istasyonları arasındaki seferlerinin gecikmeli yapıldığı bildirildi. Gecikme nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle Tavşantepe-Kartal istasyonları arasında seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.
Sabah erken saatlerde başlayan seferlerdeki gecikme nedeniyle Kartal yönündeki istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.