İstanbul’da trafik çilesi! Vatandaşlar eziyet çekiyor

Sabahın erken saatlerinde yola çıkanlar özellikle köprü bağlantılarında yolda kaldı.

TRAFİK YÜZDE 60

Eğitim ve iş için yola çıkan İstanbullular adeta yolda kaldı. Her geçen dakika artan trafik vatandaşları çileden çıkardı.