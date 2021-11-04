İstanbul'da trafik çilesi! Vatandaşlar eziyet çekiyor
İstanbul bir kez daha trafik çilesiyle karşı karşıya. İstanbul'un 5 noktasında meydana gelen trafik kazalarının da etkisiyle trafik yüzde 60'ı geçti. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay İstanbul trafiğindeki son gelişmeleri aktardı.
Milyonlarca İstanbullu megakentte trafik çilesiyle yaşamaya çalışıyor. İstanbul'da ana arterler ve köprü girişlerinde meydana gelen trafik yüzde 60'ı aştı. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay İstanbul trafiğindeki son gelişmeleri aktardı.
Sabahın erken saatlerinde yola çıkanlar özellikle köprü bağlantılarında yolda kaldı.
TRAFİK YÜZDE 60
Eğitim ve iş için yola çıkan İstanbullular adeta yolda kaldı. Her geçen dakika artan trafik vatandaşları çileden çıkardı.
Ana arterlerdeki yoğunlu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beylerbeyi ve Altunizade'de trafik durma noktasına geldi.
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