‘Megabüs’ vadettiler ‘Megakuyruk’ oldu! Vatandaşın yüzü gülmedi: İstanbul'da toplu taşıma çilesi

İstanbullular son 2 yıldır ulaşımda büyük sıkıntılar çekiyor. Her gün CHP'ye bağlı İETT'nin kaza ya da arıza haberiyle güne başlayan vatandaşlar, can güvenliklerinden de endişe duyuyor. İBB'nin toplu taşıma yönetimine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Seçim döneminde 'Megabüs' vadettiler, İstanbullular 'Megakuyruk'lara mahkûm oldu. 2024'te İstanbul'u yeniden eser ve hizmet vizyonuna dönüştüreceğiz. İstanbul'da her şey yoluna girecek" dedi.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:32





