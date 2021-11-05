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Haberler Galeri ‘Megabüs’ vadettiler ‘Megakuyruk’ oldu! Vatandaşın yüzü gülmedi: İstanbul'da toplu taşıma çilesi

‘Megabüs’ vadettiler ‘Megakuyruk’ oldu! Vatandaşın yüzü gülmedi: İstanbul'da toplu taşıma çilesi

İstanbullular son 2 yıldır ulaşımda büyük sıkıntılar çekiyor. Her gün CHP'ye bağlı İETT'nin kaza ya da arıza haberiyle güne başlayan vatandaşlar, can güvenliklerinden de endişe duyuyor. İBB'nin toplu taşıma yönetimine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Seçim döneminde 'Megabüs' vadettiler, İstanbullular 'Megakuyruk'lara mahkûm oldu. 2024'te İstanbul'u yeniden eser ve hizmet vizyonuna dönüştüreceğiz. İstanbul'da her şey yoluna girecek" dedi.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:32
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‘Megabüs’ vadettiler ‘Megakuyruk’ oldu! Vatandaşın yüzü gülmedi: İstanbul’da toplu taşıma çilesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma yönetimine ilişkin açıklama yayımladı.

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‘Megabüs’ vadettiler ‘Megakuyruk’ oldu! Vatandaşın yüzü gülmedi: İstanbul’da toplu taşıma çilesi

Kabaktepe, "İstanbul'da toplu taşıma yönetilemiyor. CHP yönetiminde İBB'nin işleyen toplu taşıma sistemi dahi çöktü. 14 aydır açılamayan Şirinevler-Atatürk Havalimanı Metrosu İstanbullular için çileye dönüştü. Seçim döneminde 'Megabüs' vadedenler, İstanbulluları 'Megakuyruk'lara mahkûm etti.

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‘Megabüs’ vadettiler ‘Megakuyruk’ oldu! Vatandaşın yüzü gülmedi: İstanbul’da toplu taşıma çilesi

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın son 3 durağı CHP'li İBB yönetimi tarafından hizmete kapatıldı. Yaklaşık 14 aydır bitirilemeyen çalışmalara yetersiz otobüs ve metrobüs seferleri de eklenince, Şirinevler başta olmak üzere bölgede toplu ulaşım adeta çileye dönüştü.

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‘Megabüs’ vadettiler ‘Megakuyruk’ oldu! Vatandaşın yüzü gülmedi: İstanbul’da toplu taşıma çilesi

Hizmete kapatılan bir diğer metro da Mecidiyeköy-Çağlayan-Kağıthane durakları. Toplu ulaşımın merkezi noktalarından Mecidiyeköy'de ulaşımı rahatlatacak metro hattı, CHP yönetiminin denetim yetersizliği nedeniyle 7 aydır kapalı.

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‘Megabüs’ vadettiler ‘Megakuyruk’ oldu! Vatandaşın yüzü gülmedi: İstanbul’da toplu taşıma çilesi

'Ekim'de açılacak' denilse de hala açılmadı. AK Parti döneminde hizmet veren metroların CHP döneminde hizmete kapatılmasının yanı sıra; yolda kalan otobüsler, çalışmayan metrobüsler, sürekli arızalanan tramvaylar da eklenince İstanbul'da toplu taşıma çekilmez bir hal aldı.