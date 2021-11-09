Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 1 il sarı kategoriye geçti
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından koronavirüs aşılanması ve bir ilin kategorisi hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca Bayburt'un sarı kategoriye geçtiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayburt'un ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçtiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayburt ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, kolları sıvayalım" dedi.