Son dakika | "İlaç sıkıntısı" iddialarına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yanıt geldi

"Son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle kritik ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler, kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Bilindiği üzere; Türkiye'de ilaç fiyatları, dönemsel Avro kur değişikliğine bağlı olarak yılda bir kez güncellenmektedir. Kur güncellemesi tebliğe uygun olarak; 2022 yılının Şubat ayında yapılacaktır.

İthal edilmiş veya üretilmiş her bir kutu ilacın hareketi üretiminden eczanede satışına kadar izlenebilmektedir. Sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı yani sevkiyat düzenli olarak takip edilmektedir.