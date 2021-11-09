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Meteoroloji o illeri tarih vererek uyardı! Sağanak ve fırtınalar geliyor

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Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Meteoroloji o illeri tarih vererek uyardı! Sağanak ve fırtınalar geliyor

Meteoroloji hafta başında yaptığı kar, sağanak ve fırtına uyarılarını yineledi. Bu akşamdan itibaren birçok ilde sağanak yağışların beklendiğini belirten Meteoroloki, kuvvetleri fırtınaların da geldiğini vurguladı. Yurdun doğusunda kar yağışı etkisini gösterirken bazı bölgelerde de sağanak yağışlar ve fırtınaların olacağı belirtildi. İşte meteorolojinin uyardığı o iller.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar uyarılarının ardından sağanak ve kuvvetleri fırtınalar için de açıklama yaptı. Birçok ilde sağanak yağış beklenirken kesim kesim kuvvetleri fırtınaların da görüleceği açıklandı. Meteoroloji birçok ili gün vererek uyardı. İşte sağanak ve fırtına beklenen iller.

Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinin Toroslar kesiminde yarın kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde ise hamleli yer yer tam fırtına esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 11 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde yarın kuzeyden saatte 70-90 kilometre hızında fırtına ve kuvvetli fırtına olarak, yüksek kesimlerde ise saatte 90-100 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

O İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Karadeniz kıyı kesimlerinde sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda, "Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), yarın (10 Kasım 2021 Çarşamba) sabah saatlerinde itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in rakımı 800 metre üzerindeki yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun (10-25 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 10 Kasım 2021 Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ÇARŞAMBA

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