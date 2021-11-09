Başkan Erdoğan'dan enerji mesajı: Ülkemizi enerjide hak ettiği üst lige çıkarmak için çalışacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında enerji konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye güvenilmesi konusunda çağrı yapan Erdoğan "Felaket çağırıcılarına prim vermeden yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enerjide atılan adımları sıraladı. Erdoğan Türkiye'ye güvenin çağrısı yaparken "Felaket çağırıcılarına prim vermeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETMEKTE"
"Ülkemize yönelik türlü saldırıların sebeplerinden biri de enerji kaynaklarımızı milletimizin istifadesine sunma kararlılığımızdır. Nasıl savunma sanayiindeki hamleler bizi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa, enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir."
"KEŞFETTİLER AMA ÇIKARAMAZLAR"
Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz sonrası bazı tepkileri hatırlayalım: "Keşfettiler ama çıkaramazlar, bu keşif ekonomik getiri sağlamaz" gibi birçok saçmalığa şahit olduk. Milletin mutluluğunu paylaşmak yerine sükût eden siyasetçiler de gördük.
NÜKLEER ENERJİ OLMASIN GAFLETİ
Bir diğer taraftan, dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken "Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın" gafletiyle de karşılaşıyoruz. 60 yıldan fazla bir süredir dünyanın kullandığı bu imkâna bizim de kavuşmamızı istememelerinin sebebini biliyoruz.
FELAKET ÇAĞIRICILARINA PRİM VERMEYİN
Refahımıza ve ekonomik bağımsızlığımıza dair yüreğinde zerre hassasiyeti olanın, enerjide yaptığımız hamlelere karşı çıkması mümkün değildir. Bu hassasiyeti taşımayan, Türkiye'ye dair hiçbir hedefi, ideali olmayan felaket çağırıcılarına prim vermeden yolumuza devam edeceğiz.
TÜRKİYE'YE GÜVENİN
Son 19 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de milletimizle dayanışma içerisinde hareket edecek, ülkemizi birçok konuda olduğu gibi enerjide de hakettiği yer olan en üst lige çıkarmak için canla başla çalışacağız. Türkiye'ye güvenin.
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