Başkan Erdoğan’dan enerji mesajı: Ülkemizi enerjide hak ettiği üst lige çıkarmak için çalışacağız

NÜKLEER ENERJİ OLMASIN GAFLETİ

Bir diğer taraftan, dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken "Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın" gafletiyle de karşılaşıyoruz. 60 yıldan fazla bir süredir dünyanın kullandığı bu imkâna bizim de kavuşmamızı istememelerinin sebebini biliyoruz.

FELAKET ÇAĞIRICILARINA PRİM VERMEYİN

Refahımıza ve ekonomik bağımsızlığımıza dair yüreğinde zerre hassasiyeti olanın, enerjide yaptığımız hamlelere karşı çıkması mümkün değildir. Bu hassasiyeti taşımayan, Türkiye'ye dair hiçbir hedefi, ideali olmayan felaket çağırıcılarına prim vermeden yolumuza devam edeceğiz.

TÜRKİYE'YE GÜVENİN

Son 19 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de milletimizle dayanışma içerisinde hareket edecek, ülkemizi birçok konuda olduğu gibi enerjide de hakettiği yer olan en üst lige çıkarmak için canla başla çalışacağız. Türkiye'ye güvenin.