Başkan Erdoğan "PKK'ya operasyon" dedi teröristler panikledi! Suriye'de neler yaşanıyor?

İDLİB'TE SAVAŞ BAŞLAYABİLİR

Bu arada rejim ve İran destekli milislerin İdlib'e yönelik saldırı planı da netleşmeye başladı. İran destekli Bakır Tugayı Komutanı Hac Halid, İdlib'te her an savaşın başlayabileceğini söyledi. Halid, "Savunmada kalmamamız gerekiyor. Sahadaki tüm olasılıklar için Rus tarafı ile koordinasyon halindeyiz. Esed güçleri de takviye büyük birliklerini İdlib bölgesine gönderdi." ifadelerini kullandı.

Hac Halit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esed yönetiminden üst düzey bir yetkili, önümüzdeki günlerde İdlib şehrine yönelik beklenen bir askeri harekatın ön hazırlıklarını yaptıklarını iletti. İlk etap güney İdlib'den başlayacak ve Cebel ez Zaviye kontrol altına alınacak. Şimdi, Hama'nın kuzeybatı kırsalındaki muhalefet tehlikesini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz."