Son dakika: Konya Meram'da 5,1'lik deprem | Konya'daki depremde can var mı?

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı bilgilere göre Konya'nın Meram ilçesinde saat 20:43'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 10.61 KM OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Sarsıntının yerinde 10.61 kilometre altında yaşandığı bildirilirken, şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.

BAKAN KOCA: 2 BİNA YIKILDI, 1'İ HASAR GÖRDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saat 20.43'te Konya Meram'da 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremden bir kişi etkilendi. Metruk 2 bina yıkıldı, 1'i hasar gördü. Bölgede görev başındayız. Depremin sonuçlarının bu kadarla sınırlı kalacağını umuyor, Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Bizi yanınızda bilin." dedi.