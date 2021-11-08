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Son dakika: Konya Meram'da 5,1'lik deprem | Konya'daki depremde can var mı?

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Son dakika haberleri... AFAD'ın verdiği bilgilere göre merkez üssü Konya Meram'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saat 20.43’te Konya Meram’da 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremden bir kişi etkilendi. Metruk 2 bina yıkıldı, 1’i hasar gördü. Bölgede görev başındayız. Depremin sonuçlarının bu kadarla sınırlı kalacağını umuyor, Konya’mıza geçmiş olsun diyorum. Bizi yanınızda bilin." dedi.

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı bilgilere göre Konya'nın Meram ilçesinde saat 20:43'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 10.61 KM OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Sarsıntının yerinde 10.61 kilometre altında yaşandığı bildirilirken, şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.

BAKAN KOCA: 2 BİNA YIKILDI, 1'İ HASAR GÖRDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saat 20.43'te Konya Meram'da 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremden bir kişi etkilendi. Metruk 2 bina yıkıldı, 1'i hasar gördü. Bölgede görev başındayız. Depremin sonuçlarının bu kadarla sınırlı kalacağını umuyor, Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Bizi yanınızda bilin." dedi.

KONYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir can kaybı ve mal kaybı olmamıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN AÇIKLAMA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Altay, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." ifadelerine yer verdi.

AFAD'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

AFAD, "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir." açıklamasını yaptı.


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