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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödüllerinin sahiplerini açıkladı

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödüllerinin sahiplerini açıkladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödüllerinin sahiplerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.

''Ülkenin her yerinde kültür ve sanat merkezleri açtık. Kültür-sanat insanlarımızdan daha kucaklayıcı bir kültür-sanat iklimi oluşturmalarını bekliyoruz.'' diyen Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödüllerinin sahiplerini açıkladı.

İşte Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülen isimler! İŞTE KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ'NE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER!

Bilim Kültür alanında: Teoman Duralı

Müzik alanında: İdil Biret

Görsel Sanatlar alanında: Alev Ebuziyya

Sinema alanında: Cüneyt Arkın

Edebiyat alanında: Gürbüz Azak

Vefa ödülü: Kemal Tahir

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