''Ülkenin her yerinde kültür ve sanat merkezleri açtık. Kültür-sanat insanlarımızdan daha kucaklayıcı bir kültür-sanat iklimi oluşturmalarını bekliyoruz.'' diyen Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödüllerinin sahiplerini açıkladı.