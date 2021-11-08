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SON DAKİKA: Konya Meram'da 5,1 büyüklüğünde deprem

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Giriş: 08.11.2021 21:27
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgilere göre merkez üssü Konya Meram'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, "Konya'daki deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir." açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm kentte yoğun olarak hissedildi.

Çocuklarını, evcil hayvanlarını alan vatandaşlar, sokaklara çıktı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." ifadelerini kullandı.

AFAD, "Konya'daki deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir." açıklamasını yaptı.

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