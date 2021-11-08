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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 40 bin yeni sağlıkçı ataması açıklaması

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 40 bin yeni sağlıkçı ataması açıklaması

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Erdoğan şunları söyledi;

"OKULLARDAKİ YÜZ YÜZE EĞİTİM-ÖĞRETİM KESİNLİKLE DEVAM EDECEKTİR"

Salgın tedbirlerinin turizm ve ticarette yol açtığı sıkıntıları da normalleşme adımlarıyla büyük ölçüde geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Erdoğan, belirlenen yaş grubunun üzerindeki herkesin, özellikle de ileri yaş grubundaki vatandaşların aşılarını olmalarının veya tamamlamalarının salgının ağır sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını hatırlattı.

"Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir. Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." diyen Başkan Erdoğan, salgını ülke gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Başkan Erdoğan’dan ‘sağlıkçılara’ atama müjdesi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'SAĞLIKÇILARA' ATAMA MÜJDESİ
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