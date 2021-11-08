İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nda test sürüşü yapıldı! Bakan hizmet için tarih verdi

"MİLLİ ÜRÜNLERİN ORANINI ARTIRIYORUZ"

Milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde, iç ve dış mihraklara rağmen, bugün her alanda olduğu gibi toplu ulaşım yatırımlarında da yerli ve milli ürünlerin oranını artırmaya devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak. Hattımızda hizmet edecek araçlarımızda da tamamen kendi olanaklarımızla ürettiğimiz parça ve ürünlerin kullanım oranı en az yüzde 60'ı yerli olacak. Yerli motorlu trenlerimizin çalışacağı hattımızda, sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak."